Владимир Путин посодействует созданию фильма об исследователе Приморья Владимире Арсеньеве

Фото: пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин провел 1 сентября встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона попросил содействия в организации праздника в честь Владимира Арсеньева – приморского географа и востоковеда. Кожемяко предложил учредить праздник, посвященный 150-летию путешественника, а в Арсеньеве – построить памятник с парком и зоной отдыха.

В разговоре затронули идею снять фильм о достижениях Владимира Клавдиевича.

«В 1975 году был последний фильм Акиры Куросавы поставлен об Арсеньеве. Надо, конечно, российский, современный [фильм]», - отметил Кожемяко.

Сценарий картины уже готовят известный народный артист России Евгений Миронов и его студия «Третий Рим». Идея создания принадлежит Олегу Кожемяко и самому актеру. Владимир Путин сообщил, что видел с сценарий Миронова.

На просьбу поддержать празднование, обустройство памятника и выход картины президент ответил согласием.