«Давайте посмотрим»: Губернатор Приморья попросил президента помочь с газом для севера края

Владимир Путин на церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди магистрального газопровода САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК. 8 сентября 2011 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Приморского края Олег Кожемяко провел совещание с президентом РФ Владимиром Путиным. На повестке остро встал вопрос газификации: Кожемяко попросил у федерального центра помощи в подключении городов севера к «синему» топливу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Дальнегорске – два градообразующих предприятия – «Бор» и «Дальполиметалл». Первая компания – третье в мире предприятие по добыче боросодержащей продукции. Практически все сырье отправляется на экспорт.

За последние пару лет предприятия получили из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей: дотации на электричество.

"Мы помогаем им, так как там 4 тысяч рабочих, и их закрытие приведет к закрытию города. Этого нельзя допускать", - сказал Кожемяко.

Глава региона предложил выход: провести туда газ через город Арсеньев, еще один промышленный центр: завод «Прогресс», завод «Аскольд».

"Это дало бы развитие всему нашему северному узлу. Вместе с Арсеньевым там порядка 200 тысяч населения проживает. Это совершенно изменило бы экономику и конфигурацию предприятий и заинтересованность людей, бизнеса в проживании именно на этой территории, - предложил Кожемяко. - Газифицирование этого узла дало бы существенный экономический прирост, повлияло бы на социальное положение людей".

"Давайте посмотрим", - ответил глава государства.

Газ планируют проложить через Черниговку и Арсеньев, протяженности пути синего топлива составит до 60 километров. У газа в округе два возможных сценария: либо в Дальнегорске соорудят небольшой завод по сжижению, либо до города протянут трубу.