Гендиректор ВМТП вручил детям средней школы №39 ключ от нового кабинета

Средняя школа № 39 в этом году отмечает 35-летие. Владивостокский морской торговый порт, который уже 3 года несет шефство над учреждением, ко Дню знаний и к юбилею школы сделал ее ученикам очередной подарок – портовики обновили кабинет для занятий. Поздравить школьников приехал лично генеральный директор ВМТП Владимир Корчанов.

«С момента своего основания Владивостокский морской торговый порт оказывает поддержку жителям Эгершельда, проявляя себя как социально ответственное предприятие. За время шефства над средней школой № 39 ВМТП помог создать новый конференц-зал, кабинет технологий, закупил бытовую технику. Сегодня мы вручаем школьникам ключ от обновленного учебного класса и желаем им отличной учебы», – рассказал Владимир Корчанов во время праздничной линейки.

Дети обрадовались приезду портовиков. Школьники 4 «В» заняли места в обновленном классе и приступили к занятиям. Благодаря ВМТП в их кабинете к началу учебного года побелили потолок, покрасили стены, заменили линолеум и заменили освещение.

«Мы сотрудничаем с ВМТП уже три года, и это такое благо для нас! На портовиков всегда можно положиться, они быстро реагируют на просьбы и помогают от всего сердца. К примеру, в декабре я обратилась в Торговый порт с ходатайством о новогодних подарках для детей из малообеспеченных семей. Уже через два дня нам привезли 100 ярких коробочек со сладостями. Они были по 2 кг – мы таких подарков и не видели никогда! И ребята, и их родители были довольны», – поделилась Наталья Севостьянихина, директор средней школы № 39.

Много лет Транспортная группа FESCO и Владивостокский морской торговый порт реализуют благотворительные проекты в Приморском крае. Наибольшее внимание порт уделяет жителям близлежащего района. ВМТП стремится создать комфортную городскую среду, особенно для детей: поддерживает школы № 6 и 39, Дом детства и юношества имени Крыгина, благоустраивает спортивно-игровые дворовые площадки.

Также подшефными учреждениями ВМТП являются детские дома в селах Монастырище и Ярославский, коррекционная школа для детей с нарушением слуха на Садгороде, детское отделение Приморского онкогематологического центра. Группа FESCO проводит ежегодный конкурс социальных проектов «Море возможностей», направленный на повышение качества жизни в Приморье.