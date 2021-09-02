Полторы тысячи тонн шоколадных яиц, стиков и конфет будет выпускать кондитерская из Владивостока

Сладости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владивостокская шоколадная фабрика Tasty Kingdom расширит ассортимент сладостей. На станках предприятия уже создаются шоколадные яйца с игрушками, пасты с арахисом и шоколадом, конфеты. Цех обзаведется новой конфетной линией. Об этом рассказали в АО “Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Компания за год планирует выпускать до 1,5 тысячи тонн продукции - это полтора миллиона килограмм шоколадных яиц, стиков и конфет.

Для создания новых продуктов и вкусов компания обещает привлечь профессионалов: шоколатье и технологов, работающих с крупнейшими кондитерскими производствами России и других стран. Расшириться инвестору помогли АО «КРДВ» и Центр поддержки предпринимательства Приморского края, т.к. фабрика – резидент свободного порта Владивосток. Размер инвестиций уже превысил 250 миллионов рублей.

Сладости выходят под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», под этой маркой попробовать шоколад фабрики смогут гости и участники шестого Восточного экономического форума.

«Наша фабрика - единственная в России, которая выпускает шоколадные яйца из двух отдельных половинок с игрушкой внутри. Часто люди удивляются, что эти любимые всеми детьми сладости производятся у нас, во Владивостоке», – рассказала Евгения Шишкина, директор по производству Tasty Kingdom.

Во Владивостоке конфеты, шоколад и игрушки фабрики можно найти на полках "Бубль Гум", "Квартет вкуса", "Раз-два", "Реми", "Самбери", "Счастливое детство", "Тико", "Экономыч" и в других магазинах.

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