Во Владивостоке тигрица предложила дружбу рыжему коту

Тигрица Тори ищет подход к потенциальному другу

Полосатая воспитанница одного из зоопарков Владивостока, юная тигрица Тори, не смогла устоять перед обаянием кота Рыжика и повадилась бегать за маленьким собратом, обнимать и обнюхивать. В социальных сетях города обсуждают кошачью дружбу, снимки и видео опубликовали в аккаунте зоопарка.

«Наша маленькая тигричка во время вечерней прогулки на свежем воздухе знакомится с нашим котом Рыжиком!» - написал автор видео.

На кадрах тигренок фыркает на нового друга – это кошачий знак дружбы. Тем не менее Рыжику не всегда приятна излишняя настойчивость Тори: он то и дело пытается убежать от поклонницы. Любознательная охотница не сдается. В комментариях выразили надежду, что Рыжик все же согласится на дружбу:

«Думаю, они подружатся обязательно. Тори о-о-очень хочет подружиться, и Рыжик не сможет устоять перед таким напором», - пишут приморцы.

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