Приморец «отвоевал» у краевого минлесхоза 50 тысяч рублей

Жителю удалось добиться частичной компенсации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский краевой суд рассмотрел иск от гражданина Приморья о взыскании убытков. Приморец оплатил госпошлины из-за штрафа, а также юридические услуги. Взыскать частичную компенсацию за нарушенные права гражданина удалось только через 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе Примкрайсуда.

В 2017 году специалистом отдела мониторинга Департамента по охране и защите природного мира был составлен административный протокол на приморца по ч.1.3 ст.8.37 КоАП. Статья предусматривает правонарушения в сфере охоты и использования биологических лесных и водных ресурсов.

Более трёх лет приморец несколько раз пытался добиться отмены административных протоколов: на юридические услуги гражданин потратил более 130 тысяч рублей. После неудач житель пытался добиться компенсации в Советском районном суде города, однако и там получил отказ.

«Решением Советского районного суда г. Владивостока в удовлетворении исковых требований отказано, поскольку, по мнению суда, заявленные ответчики не являются главными распорядителями бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе.

В итоге Примкрайсуд постановил взыскать убытки с Минлесхоза Приморья из средств краевого бюджета:

«Убытки, вследствие привлечения жителя Владивостока к административной ответственности, подлежат взысканию с Приморского края в лице Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края за счет казны Приморского края», - гласят материалы дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14