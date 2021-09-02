Выпускники вузов Приморья не претендуют на слишком высокий оклад

Самые высокие ожидания зарплаты у рабочих и промышленных профессий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавние выпускники, получившие высшее и среднее образование, готовы к поиску работы после летнего отдыха. Аналитики HeadHunter выяснили зарплатные ожидания дальневосточных соискателей, а также – какую работу они предпочитают.

В Дальневосточном регионе больше всего соискателей в Приморском крае. Выпускники Приморья подали более 2000 резюме, в то время как соседи из Хабаровского и Забайкальского краев – 1600 и 850 соответственно. Меньше всего работу ищут сахалинцы (340 резюме), выпускники Еврейской и Чукотской АО (от 50 до 10 резюме).

Интересны средние зарплаты, на которые претендуют дальневосточники. Магаданцы и жители Сахалинской области предпочли бы как раз таки высокий оклад: 70 000 - 60 000 рублей. Выпускников же Приморья и Хабаровского края устроит зарплата в 40 тысяч рублей.

В топ желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью выпускники вузов, вошли: администратор, инженер, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами, юрист, экономист, помощник руководителя, менеджер по продажам, офис-менеджер, бухгалтер, аналитик, инженер-конструктор, преподаватель английского языка, психолог и smm-менеджер.

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