Предприниматели и общественники вновь посоревнуются за премию «Звезда Дальнего Востока»

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Для активных и динамичных людей, помогающих в развитии родного края, запущена премия «Звезда Дальнего Востока». Об этом объявил Юрий Трутнев на шестом Восточном экономическом форуме.

Полпред президента в ДФО отметил, что в номинациях могут участвовать бизнесмены, компании, предприниматели, общественники и журналисты. Основная цель проекта – информировать о вкладе граждан и показать различные достижения региона.

По ключевым номинациям бороться будут частники и инвестиционные проекты. Предприниматели могут показать себя в категориях «Лучший работодатель», «Управленец»; проекты с иностранным влиянием могут побороться в звании «Иностранный инвестор».

Премия проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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