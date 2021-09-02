Чеховского "Дядю Ваню" поставит во Владивостоке режиссер из Парижа

Мариинский театр станет площадкой для пьесы Фото: Правительство Приморского края

«Сцены из деревенской жизни в четырех действиях» зрители увидят на приморской сцене Мариинской театра. Пьесу Антона Павловича претворят в жизнь актеры федерального уровня: Евгений Миронов, Анатолий Белый, Виктор Вержбицкий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Спектакль поставит французский режиссер Стефан Брауншвейг – руководитель парижского театра «Одеон». По заявлению самого постановщика, к этой пьесе он шел почти 30 лет, хотя в России поработает впервые.

«Не меняя ни слова из оригинального текста, Стефан Брауншвейг складывает сложный паззл взаимоотношений чеховских персонажей, возвращаясь к точному прочтению Чехова», – отметили организаторы.

Пройдет спектакль в рамках Первого Международного театрального фестиваля, который состоится с 24 сентября по 9 октября в Приморском крае. Примут фестиваль две площадки: краевая филармония и приморская сцена Мариинского театра. Масштаб программы нешуточный: организаторы обещают девять спектаклей из восьми стран: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Мероприятие приурочено к программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Ее инициатор – народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.