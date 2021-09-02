Циклон ухудшит погоду в Приморье после недели засухи

Последние деньки на пляже Фото: Сергей БАЛАНОВ

В конце первой декады сентября Приморье ждёт незначительное ухудшение погоды. Поднимется ветер ближе к морским акваториям, на юге пройдет небольшой дождь, сообщает Примпогода.

Первые десять дней месяца окажутся сухими, будет устойчивая жара. В конце декады над акваторией Японского моря сместится циклон – он не окажет серьезного влияния на погоду в крае из-за удаленности. Тем не менее взаимодействие циклона и антициклона вызовет большие прибрежные волны, восточные ветра, дожди на юге. Капитального урона не ожидается.

Количество осадков останется низким. За последние 40 лет, отмечают синоптики, такой дефицит наблюдался в 1982 и 1997 годах, однако даже в засушливые месяца лета тех лет выпало 163 и 176 мм осадков, а в этом году – лишь 87 мм.

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