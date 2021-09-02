Сопки Владивостока застраивают Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Молодые и умные» дальневосточные города будущего обсудили на Восточном экономическом форуме. Одним из самых содержательных выступлений на этой секции оказалась речь главы Минвостокразвития, даже не смотря на то, что он подключился к ней удаленно. В своем выступлении он раскритиковал точечную застройку в дальневосточной столице.

«Свечки на сопках Владивостока – это неправильно. Мы этим портим облик города, усугубляем транспортную ситуацию. Нужно учиться развиваться вширь», - заявил министр Алексей Чекунков.

О проектах развития города вширь далее говорили много. Особенно интересно было услышать про строительство города Спутник возле Владивостока. А также про идею создавать в городах, преимущественно в столицах регионов, так называемые «дальневосточные кварталы», в которых можно было бы строить и продавать жилье со скидкой, по договоренности с застройщиками.

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