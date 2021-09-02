Дальнегорский ГОК приостанавливает работу

Дальнегорский ГОК

Горно-обогатительный комбинат Дальнегорска, одно из градообрузующих предприятий города, останавливает работу на месяц. За это время планируют отремонтировать изношенное оборудование. Об этом заявил генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков.

«Остановочный ремонт – ежегодное мероприятие в календаре работ комбината, позволяет отремонтировать то оборудование, которое невозможно починить», - добавил Дмитрий Рачков.

Ремонтные работы на многих объектах из-за сжатых сроков будут проходить круглосуточно, на некоторых – в 2-3 смены. Комбинат уже привлёк несколько подрядчиков для строительства и монтажа техники. Персонал на время ремонта пойдет в запланированный отпуск.

«Для обеспечения ремонтных нужд были приобретены ресурсы на более чем 60 млн. рублей - оборудование, насосы, лебедки, редуктора, грузоподъемные механизмы, металл, трубы, огнеупорные и электроматериалы материалы и средства КИПиА», - отметил Юрий Машенцев, главный инженер ГОК.

Ремонту подлежат цех боропродуктов, цех борной кислоты, реакционное отделение и отделение фильтрации.