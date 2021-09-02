Из-за открытия фонтана в центре Владивостока перестанут останавливаться автобусы

Автобусы не смогут остановиться у площади Фото: Администрация Владивостока

В четверг, 2 сентября, движение и остановка автобусов в центре Владивостока временно изменится из-за открытия светомузыкального фонтана и концерта. Городской общественный транспорт временно не будет останавливаться у центральной площади с 17 до 22 часов. Об этом сообщила администрация города.

Церемония начнется в 19:30 с концертной программы. В 20:30 состоится торжественное открытие и запуск фонтана, с 20:45 – светомузыкальное водное представление. На это время организаторы ожидают много зрителей, в связи с чем и решено ограничить движение автобусов.

Для гостей мероприятия выступят артисты Приморской сцены Мариинского театра и кавер-группы, а также «7Б». В конце организаторы устроят фейерверк.

Струи «сухого» фонтана будут менять интенсивность и траекторию воды под музыкальное и световое сопровождение.

«Совместно с ГИБДД принято решение о переносе на это время мест остановки общественного транспорта. Посадка и высадка пассажиров, направляющихся в сторону Океанского проспекта и далее по маршрутам, будет осуществляться рядом с аптекой № 33 (Океанский проспект, 12). Автобусы с площади Луговой, движущиеся в сторону Светланской и далее по маршрутам, будут останавливаться в районе магазина «Иль Де Ботэ» (Светланская, 37а), а транспорт, движущийся в обратном направлении - сторону площади Луговой – в районе дома № 44 по ул. Светланская», – сообщили в пресс-службе города.

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