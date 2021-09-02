Календарь переверни. Осадки пройдут в Приморье 3 сентября

Дожди не должны затронуть Владивосток Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

День знаний в Приморье был по-настоящему летним, однако днем 3 сентября погодная ситуация слегка изменится: в крае понизится атмосферное давление, из-за фронтальных разделов (столкновение масс воздуха с разными свойствами) синоптики предупредили о небольших дождях в некоторых районах края.

Однако сильно холоднее не будет: температура воздуха снизится лишь на 1-2 градуса, днем +24°С, ночью +15°С.. Об этом сообщает Примпогода.

Во Владивостоке в пятницу, 3 сентября, облаков станет больше, но обойдется без осадков. Ночная температура повысится.

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