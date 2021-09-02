Поезд из Пусана во Владивосток предложили запустить на ВЭФ

Южная Корея заинтересована вернуть допандемийные показатели туристического потока во Владивосток Фото: Архив "КП"

2 сентября на ВЭФ выступили с инициативой запустить поезд из Пусана во Владивосток через Северную Корею. Идею вынес на обсуждение Ли Ин Ен, министр по делам объединения Республики Корея.

— Поезд из Пусана отправился бы Во Владивосток через Северную Корею и продолжал бы свой путь по туристическим направлениям в другие города. Транссибирская магистраль отлично для этого проекта подходит. Она вполне способна выполнять не только экономические, но и дружеские функции, способствующие укреплению отношений, — сказал Ли Ин Ен.

Министр отметил, что этот проект способен урегулировать отношения Южной и Северной Кореи, а также вовлечь привлечь к сотрудничеству КНР. Тема была затронута неслучайно: Южная Корея заинтересована вернуть допандемийные показатели туристического потока во Владивосток, который сейчас резко пошел на спад. Ли Ин Ен также подчеркнул, что у корейцев с каждым годом растет желание посетить Россию.

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