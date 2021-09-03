В Приморье стартует второй этап акции «Справедливый урожай»

10 сентября дачники и садоводы смогут побороться за полезные призы от компании «Подряд» для своего садового участка. Для этого нужно успеть отправить фотографии щедрого урожая с вашего дачного или садового участка на почту pr@podryad.tv до 9 сентября. Внутреннее жюри выберет самые «богатые на урожай» фотоснимки и наградит победителей призами. У участников акции есть возможность выиграть:

- телевизор с экраном диагональю 24 дюйма

- садовые качели;

- вакуумный упаковщик;

Напомним, социальная акция «Справедливый урожай» более 10 лет помогает дачникам и садоводам. Каждый участник акции может получить весной бесплатный набор семян, а осенью участвовать в розыгрыше призов и выиграть ценный подарок.

Организатором акции выступает интернет-провайдер «Подряд».

Все подробности можно получить по телефону отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Приморском крае 8 (423) 220-60-01.

Вырасти урожай — выиграй призы!