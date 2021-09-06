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Владивосток6 сентября 2021 1:00

Поделись фотографией урожая и выиграй телевизор!

10 сентября в Приморье будут разыграны призы среди участников акции «Справедливый урожай»
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Осталось несколько дней до розыгрыша полезных призов для дачи и дома от компании «Подряд». Если вы хотите выиграть телевизор, садовые качели или вакуумный упаковщик, отправляйте фотографии щедрого урожая с вашего дачного или садового участка на почту pr@podryad.tv до 9 сентября. Внутреннее жюри выберет самые «богатые на урожай» фотоснимки и наградит победителей призами.

Напомним, социальная акция «Справедливый урожай» более 10 лет помогает дачникам и садоводам. Каждый участник акции может получить весной бесплатный набор семян, а осенью участвовать в розыгрыше призов и выиграть ценный подарок.

Организатором акции выступает интернет-провайдер «Подряд».

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте podryad.tv или по телефону во Владивостоке 8 (423) 220-60-01.

Вырасти урожай — выиграй призы!