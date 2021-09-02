Названа дата: синоптики предупреждают о возможной угрозе тайфуна в Приморском крае

Подобный тайфун ранее ожидали в Приморье из Китая Фото: архив "КП"

Синоптики предупреждают население Приморского края о возможной угрозе мощного тайфуна, который может образоваться в Японском море. Движение таких объектов трудно предсказать, однако, кое-что можно спрогнозировать уже сейчас.

Сообщается, что сначала он дойдет до берегов Японии и на какое-то время может остаться там. А вот дальше его траектория может измениться, и тогда Приморский край будет ожидать неустойчивая дождливая погода. Даже если тайфун не нагрянет в регион, С 10 по 11 сентября в Приморье ожидают дождливую погоду.

25 июня 2021 года в китайской провинции Чжэцзян образовался сильнейший тайфун "Ин-Фа", скорость ветра которого достигала 137 км/ч. Из-за этого в некоторых районах Китая было парализовано движение наземного, воздушного и водного транспортов. Предполагалось, что он может дойти до Приморья, однако, угроза миновала регион.

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