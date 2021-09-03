РусГидро и правительство Приморского края договорились о консолидации электросетевых активов на базе ДРСК

В рамках Восточного экономического форума член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Роман Бердников, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов и заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко подписали соглашение о сотрудничестве по консолидации объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций (ТСО) Приморского края на базе ДРСК, входящей в Группу РусГидро.

Цель соглашения – повышение надежности сетевой инфраструктуры и качества энергоснабжения потребителей Приморского края. Подписанию документа предшествовал анализ причин массовых нарушений электроснабжения в Приморье, который показал, что деятельность ряда ТСО Приморья характеризуется низкими стандартами технического обслуживания и невыполнением инвестиционных программ. В результате – плохое техническое состояние сетевых объектов данных ТСО и низкий уровень надежности энергоснабжения края, что особо проявилось в прошлом году во время ликвидации последствий ледяного дождя. В связи с этим Правительством Приморского края совместно с РусГидро принято решение о целесообразности консолидации данных активов на базе Дальневосточной распределительной сетевой компании РусГидро.

В настоящее время совокупная протяженность линий электропередачи всех ТСО Приморского края составляет порядка 40 тыс. км, из которых свыше 37 тыс. км приходится на распределительные сети классом напряжения 35 кВ и ниже, которые характеризуются наибольшей аварийностью. Консолидация этих активов на базе крупнейшей сетевой организации края – ДРСК РусГидро – позволит повысить надежность и качество электроснабжения за счет применения единых стандартов технического обслуживания, сократить время ликвидации последствий аварий, повысить рациональность использования тарифного источника. Механизмы консолидации будут определены с соблюдением баланса интересов всех заинтересованных сторон.