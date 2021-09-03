В Пхукет: на сайте авиакомпании S7 появился рейс из Владивостока в Таиланд

Теплые страны ждут Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 ноября 2021 года из Владивостока можно улететь в Пхукет на самолетах авиакомпании S7. На официальном сайте пресс-службы пока не появилось информации о возобновлении авиасообщения Владивостока и Таиланда, однако уже доступны билеты для покупки и бронирования.

Пока что минимальная стоимость билета составит 21 834 рублей в базовом пакете эконом-класса. На другие числа билетов практически нет, следующая ближайшая дата рейса Владивосток-Пхукет – 8 ноября.

Фото: s7.ru

ПО ТЕМЕ:

Стоит ли сейчас отправляться на отдых в Таиланд?

Застрявший на год в королевстве улыбок житель Владивостока рассказал, как сейчас выглядит инфраструктура станы, ждут ли местные туристов, и почему загорать на пляжах можно только в маске (подробнее..)