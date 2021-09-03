Как у Маска: Владивосток будет выпускать электромобили

Теслы покорили мир, а какой электрокар будут выпускать во Владивостоке? Фото: Василий Вахрин

В рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин ознакомился с инвестиционными проектами Приморского края. Президент одобрил модификацию автомобильного завода «Мазда Соллерсманфэкчуринг Рус». Компания увеличит экспорт на 25%,а еще – планирует создавать электромобили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы начнем с электромобилей, а там подтянутся и батареи, и электромоторы», – комментирует компания. Представители «Мазда» добавили, что подобный транспорт востребован в Приморье.

Компания действует уже с 2018 года как «цифровая» фабрика. Качество продукции, сообщили в пресс-службе, соответствует высоким международным стандартам. Для создания электрокаров привлечено более 4 миллиардов рублей: на эти деньги уже запущена вторая очередь завода двигателей.

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