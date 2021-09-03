Спишут автоматически: во Владивостоке появится платная дорога

Платная дорога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проезд по кольцевой автодороге Владивостоке (ВКАД) будет платным. Списание будет организовано системой free flow – деньги автоматически спишут, если автомобиль попадет в камеру-датчик. Об этом сообщило правительство региона: соглашение подписано в рамках шестого Восточного экономического форума с компанией China Railway Construction Corporation. Китайский подрядчик поможет в создании магистрали.

Проект планируют по образу Центральной кольцевой автодороги Москвы. Система при проезде ЦКАД списывает деньги бесконтактно с помощью датчиков-камер, водителю не нужно стоять у шлагбаумов.

Проектирование дороги планируют закончить к 2022 году, строительство начнут уже в 2023 году.

«ВКАД является приоритетным проектом в России. Наша команда разработчиков, инженеров, юристов и других специалистов уже начала работу над проектом», - сообщил глава CRCC.

Создадут дорогу по концессии – это форма государственно-частного партнерства. Инвестиции подрядчика составят около 30% от общей стоимости проекта.

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