Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток3 сентября 2021 6:03

Миллион за третьего ребенка: Трутнев попросил президента о новой выплате для дальневосточников

Сейчас такие огромные деньги за рождение третьего получают только сахалинцы
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
За третьего ребенка предложили платить миллион

За третьего ребенка предложили платить миллион

Фото: Олег БЕЛОВ

В рамках одного из совещаний на полях Восточного экономического форума полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил Владимира Путина ввести новую выплату. Дальневосточникам за третьего ребенка полпред предложил выплачивать по миллиону рублей.

«Значительное стимулирование рождения третьего ребенка окажет влияние на принятие решения планирования первого и второго и многократно усилит эффект», - сообщил Трутнев.

Полпред добавил, что такая мера поддержки положительно показала себя на Сахалине. Сейчас только островитяне страны получают миллион за третьего ребенка.