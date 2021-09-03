Красная и опасная: во Владивостоке открывают видовую площадку над обрывом на сопке Бурачка

Видовая площадка позволяет воочию понять масштаб города и природы Фото: Администрация Владивостока

Сопка Бурачка во Владивостоке должна стать магнитом для туристов и жителей города. Совершенно новое общественное пространство готово, гостей приглашают посмотреть на городские и пейзажные панорамы с комфортом: здесь соорудили видовую площадку.

Благоустроенное пространство откроется 4 сентября, а в 12:00 для посетителей выступит группа «Сатисфаер». Об этом заявила администрация города.

С сопки можно окинуть взглядом бухту Золотой Рог, Диомид и Улисс. Волонтеры долгое время не давали месту зачахнуть под давлением туристов и мусора: садили деревья, следили за тропами и чистотой. Теперь к видовой площадке ведет лестница, смонтировано освещение и малые архитектурные формы.

Обустройством территории занималась Дирекция общественных пространств. Администрация планирует создать на другой стороне сопки вторую площадку с местом для отдыха детей и туалетами.