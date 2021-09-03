На Русском острове появится реликтовая роща

Фото: Виктория Ламзина / roscongress.org

В пятницу, 3 сентября, на площадке VI Восточного экономического форума состоялась закладка сквера «1000 деревьев». В высадке реликтовых растений Дальнего Востока приняли участие первые лица регионов ДФО, федеральных органов власти, бизнеса и Фонда Росконгресс.

На участке ландшафтно-парковой зоны на берегу бухты Аякс участники высадили 100 саженцев дальневосточных эндемиков: можжевельник, магнолию Зибольда, багрянник японский, гинкго трехлопастный, тис остроконечный, абрикос манчжурский и другие. Участникам высадки именных деревьев выдали сертификаты с указанием точного местоположения высадки. В дальнейшем специалисты Ботанического сада будут осуществлять уход за саженцами, чтобы обеспечить приживаемость и здоровый рост реликтов.

- В ноябре прошлого года к нам пришла серьезная непогода и часть лесного фонда была утрачена. Потому мы придумали такую интересную акцию, и нас поддержал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. На мой взгляд, подобные мероприятия должны тиражироваться по всему Приморскому краю и подход должен быть именно таким, как мы выбрали здесь. Мало высадить деревья, за ними надо ухаживать, следить, чтобы они прижились и росли, - объяснил глава Владивостока Константин Шестаков.

Сквер был создан по инициативе администрации города Владивостока и при финансовом участии платинового партнера сквера АО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «Восточный порт»), ПАО Сбербанк и АО «Находкинский завод минеральных удобрений».

Директор по портовым и железнодорожным проектам АО «Уральская горно-металлургическая компания» Ирина Ольховская подчеркнула, насколько важно для компании участие в этом проекте:

- Это полезная и приятная инициатива, которая послужит восстановлению такого редкого лесного фонда. Очень приятно, что мы приняли участие в высадке именно остроконечного тиса, который является одним из видов реликтовых деревьев.

В этом году будет реализована первая часть проекта, но Константин Шестаков дал слово, что в 2022 году на смежной территории под патронажем Ботанического сада появится еще 900 растений. Для этого гостям и участникам ВЭФ предложили поучаствовать в аукционе, во время которого можно будет внести сумму для приобретения конкретных растений, которые затем займут свое место в новом сквере.