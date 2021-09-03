Парк развлечений, венчурный фонд, новые рабочие места и миллиардные инвестиции – какие соглашения подписали на ВЭФ

Фото: Андрей Михайлов

В пятницу, 3 сентября, на площадке VI Восточного экономического форума в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, состоялось подписание нескольких соглашений, призванных развить экономику региона.

Было утверждено осуществление деятельности ООО «Приморский металлургический завод» на территории ТОР «Большой камень» с объемом инвестиций 158 млрд рублей. Благодаря реализации этого проекта будет создано более 1500 новых рабочих мест. Также подписано соглашение о строительстве объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Магадана.

Фото: Андрей Михайлов

Благодаря одному из соглашений будет создан Фонд технологических инвестиций «Восход».

- Мы докладывали вчера Владимиру Владимировичу Путину о том, что у нас по всем направлениям на Дальнем Востоке идет развитие. Развитие высоких технологий – это та задача, которую нам с вами предстоит еще решить. Создание венчурного фонда с частным капиталом имеет принципиальное значение, мы с вами вместе (с компанией «Интеррос» - прим.ред.) обязаны разработать прозрачный и эффективный механизм предоставления поддержки высокотехнологичным проектам, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: Андрей Михайлов

Также было подписано соглашение о строительстве гольф-курорта с отелем в Приморском крае, тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса во Владивостоке с объемом инвестиций 14,5 млрд рублей.

- У нас присутствуют представители трех институтов развития (АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «Корпорация развития Приморского края», АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» - прим.ред.). Коллеги, ваша задача, от имени и по поручению Правительства РФ и Приморского края, поддерживать и помогать. Нам нужны такие проекты, нужно создавать условия для отдыха людей, для привлечения туристов в регион, – уверен полпред.