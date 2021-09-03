Гребцы на «Драконах», байдарочники и каноисты сразятся за Кубок губернатора Приморья

В предстоящие выходные на озере Юность (Чан) во Владивостоке за Кубок Губернатора Приморского края сразятся гребцы. В субботу, 4 сентября, пройдут зрелищные соревнования по гребле на лодках «Дракон». Участники будут состязаться на дистанции 200 метров в десятиместных «драконах». Самая острая борьба развернется за главные трофеи, которые будут разыграны в двух классах – мужском и женском. Также комплекты наград будут разыграны в юношеском и смешанном классах. Начало соревнований в 10 часов.

В воскресенье, 5 сентября, краевые соревнования по гребле продолжатся гонками байдарочников и каноистов, которые оспорят медали на дистанциях 200 и 2000 метров в различных возрастных группах. Начало заездов в 12.00. Вход для зрителей свободный.

Также 5 сентября приморские гребцы устроят борьбу на океанических байдарках и каноэ на дистанции 5 тысяч метров в бухте Патрокл.