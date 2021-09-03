Самый высокопоставленный иностранец на ВЭФ подписал меморандум с Росконгрессом

Александр Стуглев и Кайрат Торебаев подписали документы и обменялись рукопожатиями Фото: Екатерина ТИХАЯ

В условиях пандемии VI Восточный экономический форум оказался крайне беден на иностранных гостей, и встретить высокопоставленное лицо другого государства это большая удача. Даже на пленарном заседании лично будет присутствовать только президент России Владимир Путин.

Главы же Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух выступят в онлайн-формате, а президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Индии и Таиланда Нарендра Моди и Прают Чан-Оча обратятся к участникам форума с видеоприветствирями.

И вот в таких сдержанных условиях во Владивосток прилетели две важные персоны Казахстана.

На ВЭФе присутствуют вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и заместитель премьер-министра соседней Республики Роман Скляр. Они прибыли в приморскую столицу для переговоров и подписания важных документов, в том числе меморандума о сотрудничестве фонда Росконгресс и национальной компании QazExpoCongress («КазЭкспоКонгресс»). Благодаря этому соглашению должны быть налажены связи между экспертными сообществами и деловыми кругами России и Казахстана. С российской стороны присутствовал директор фонда Александр Стуглев и почетный гость советник президента Антон Кобяков.

Александр Стуглев и Кайрат Торебаев подписали документы и обменялись рукопожатиями, после чего сделали общее фото. Детали соглашения они не раскрыли.