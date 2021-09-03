«Не думал, что у нас растут»: в Приморье созрели персики

Спелые персики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Приморья поделилась в Инстаграме фотографиями сочных и спелых плодов персидского фрукта – персика. Выращенные в родном Приморье плоды удивили местных жителей.

«Вот и наши приморские персики подоспели», - написала автор сообщения.

Жители в комментариях под постом обсуждают урожай: кто-то пытается определить сорт, а кто-то и вовсе не знал, что в Приморье можно вырастить персики.

Фото: @sea_sandra555

«К своему стыду ни разу наших не ела! Не видела их просто»; «Не знал, что у нас растут»; «Конкретно этот сорт – «Днепровский». И это сорт не приморский, а именно оттуда – с юго-западных районов страны. Просто в Приморье его выращивают в стелющейся форме: пригибают ветки и на зиму укрывают», - пишут приморцы.

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