«Восточный Порт» принял участие в акции по высадке реликтового сквера в рамках ВЭФ-2021

Порядка 100 саженцев реликтовых деревьев – представителей эндемиков флоры Дальнего Востока, было высажено сегодня на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Экологическая акция состоялась в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума и проекта «Сквер 1000 деревьев», который реализуется в поддержку восстановления деревьев, пострадавших на юге Приморья от ледяного дождя в ноябре прошлого года. Платиновым партнёром проекта выступила компания АО «Восточный Порт» (управляемая единоличным исполнительным органом – ОАО «УГМК»). Планируется, что предстоящей весной к высаженным тисам, гинко, соснам, магнолии и абрикосам «присоединится» около 900 саженцев растений, большинство из которых растёт исключительно в дальневосточном регионе.

В сегодняшней акции на побережье бухты Аякс к бригадам волонтёров присоединились высокопоставленные участники Форума – директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, глава администрации Владивостока Константин Шестаков, руководители дальневосточных субъектов РФ, крупных компаний, министерств и ведомств. Каждому из VIP-участников акции была предоставлена возможность высадить «именное» дерево, а под занавес мероприятия Константин Шестаков и Ирина Ольховская приняли участие в торжественной церемонии наименования, открыв памятный камень с названием будущего сквера.

– Не сомневаюсь, что сегодняшняя акция – это только начало большой доброй традиции. Через несколько лет сквер реликтовых растений станет местом притяжения для всех жителей и гостей Приморья, Владивостока, будет радовать людей своей красотой, – отметила Ирина Ольховская. – Обещаю, что мы будем следить и ухаживать за нашим «именным» деревом, чтобы оно росло здоровым и красивым. Несомненно то, что собранные в одном месте деревья со всего Дальнего Востока станут отличной базой для научного исследования не только российских, но и зарубежных учёных.

Стоит отметить, что участие в массовых «зелёных посадках» в рамках эколого-просветительского проекта «Экомарафон» давно стало доброй традицией для работников АО «Восточный Порт», волонтёров Фонда «Восточный Порт» и жителей Врангеля. Только в этом году в ходе проведения первого этапа экопроекта его участниками было высажено несколько сотен саженцев деревьев и кустарников (сакуры, ели, японской спиреи, пузыреплодника и др.) в скверах и аллеях Врангеля. До конца года на границе специализированного терминала «Восточного Порта» будет высажено более 1000 елей и декоративных кустарников.