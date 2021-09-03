Мужчинам Владивостока нравятся инициативные девушки

Молодожены Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инициативные девушки нравятся мужчинам Владивостока. Как выяснила служба SuperJob, парни положительно оценили сценарии, где женщина первая знакомится, предлагает отношения или романтическую связь. А вот от с замужеством всё не так просто: согласно опросу, лишь треть мужчин города готова услышать от женщины гузеевское «Давай поженимся».

Настойчивость женщины при знакомстве положительно оценивают 52% мужчин. Если девушка – инициатор отношений, то это нравится 53% мужчин. Число тех, кто согласен услышать предложение руки и сердца от женщины – лишь 33%. Большая часть женщин, которые также приняли участие в опросе, нейтрально относятся к описанным сценариям. Тем не менее положительно оценивают указанные ситуации женщины в 2 раза реже.

Интересно, что горожане постарше оценивают женскую инициативу в браке и отношениях позитивнее. Например, на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак?» среди горожан от 45 лет 43% ответили «положительно».

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