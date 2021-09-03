Троллейбус Океанская – Центр вернется? Тему общественного транспорта Владивостока подняли на ВЭФ

Во Владивостоке осталась только одна линия троллейбусов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тема развития общественного транспорта в дальневосточной столице не могла не прозвучать на ВЭФ. В пятницу, 3 сентября, на полях форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Приморского края, администрацией города Владивостока и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Предмет соглашения - подготовка к реализации проектов развития систем общественного транспорта во Владивостоке.

Подписание соглашения на ВЭФ. Фото: Андрей Михайлов

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, выделено три основных блока работы.

- Первый – развитие электротранспорта. Мы все очень любим владивостокский трамвай, однако сам трамвайный парк необходимо обновить, а трамвайные линии требуют реконструкции. Второе направление работы – троллейбус. У нас одна ключевая ветка, которая соединяет автовокзал с остановкой «Варяг» и кольцом на «Тысячекоечной больнице». Мы понимаем, что есть хорошая возможность для того, чтобы развивать это популярное во всем мире направление. Третье направление – автобусы и электробусы, автобусный парк должен быть обновлен и дополнен, – прокомментировал глава Владивостока Константин Шестаков.

Константин Шестаков. Фото: Андрей Михайлов

Глава города, говоря о троллейбусе, озвучил идею возобновить поездки по маршруту, который раньше соединял центр Владивостока и Океанскую.

- Теперь ждем, когда эксперты скажут, каким образом мы должны поступить, чтобы всерьез, а главное, эффективно использовать такие возможности. Но для себя такие магистральные направления для развития электротранспорта мы рассматриваем всерьез, - заявил Шестаков.

Он также уточнил, что будет с коллегами прорабатывать возможность заключения концессионных соглашений.