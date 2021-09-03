Судьбу одного из старейших парков Владивостока решили на просторах ВЭФ

Дизайн-проект обновленного парка Минного городка

Излюбленное место отдыха многих жителей Владивостока – парк Минного городка, построенный в 1985 году, помогут благоустроить по концессии. В первый день Восточного экономического форума администрация города заключила четырехстороннее соглашение с государственной корпорацией ВЭБ, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и «ИнфраВЭБ». По предварительным расчетам, на реализацию проекта реконструкции потребуется больше двух миллиардов рублей.

В подписании соглашения приняли участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, глава Владивостока Константин Шестаков, заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Артем Довлатов и генеральный директор АО «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев.

Подписание соглашения. Фото: Андрей Михайлов

– Вместе с ВЭБ РФ, Минвостокразвития и «ИнфраВЭБ» мы подошли к такому значимому проекту, как концессия на реконструкцию и обустройство парка Минного города. Средства, необходимые для создания финишного проекта – достаточно серьезные и, конечно, мы бы хотели их привлечь в том числе из внебюджетных источников. Это возможно именно благодаря такому понятному всем механизму как концессия. Поэтому мы полагаемся на компетенцию и профессионализм ВЭБ РФ. Ну, а Минвостокразвития увидело в нас активных, желающих результатов партнеров. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем отметить позитивные изменения в парке Минного городка, – прокомментировал важное соглашение Константин Шестаков.

Подписание соглашения. Фото: Андрей Михайлов

Также глава города рассказал о работах, которых уже кипят в парке и поделился планами на ближайшее будущее.

– Уже в этом году мы реализуем силами команды правительства Приморского края и администрации Владивостока еще один полноценный проект в рамках реконструкции парка Минного городка – это велотрек. И вскоре все жители города смогут его посетить. Это то, что касается наших максимально близких тактических шагов. А на зимние праздники мы бы хотели ввести добрую традицию праздновать, в том числе Новый год, на этой территории, – отметил в разговоре с журналистами Константин Шестаков.

Константин Шестаков Фото: Андрей Михайлов

Участникам соглашения предстоит просчитать коммерческую окупаемость проекта, встретиться с потенциальными концессионерами, а также разработать стратегию привлечения инвесторов и арендаторов.

Подписание соглашения. Фото: Андрей Михайлов

Как уже неоднократно рассказывала «КП-Владивосток», проект парка Минного городка был создан после масштабного опроса жителей Владивостока в 2019 году. При его разработке Дирекция общественных пространств города и урбанисты «Конкрит Джангл» попытались учесть мнения самих жителей, чтобы сделать парк местом притяжения. На благоустройство понадобится больше двух миллиардов рублей. Выделить такую значительную сумму из городского бюджета крайне сложно, поэтому реконструкция будет проводиться поэтапно. В том числе мэрия рассматривает возможность благоустройства на условиях государственно-частного партнерства.