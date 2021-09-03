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Владивосток3 сентября 2021 10:59

Грозный приморский хищник прикинулся лапочкой и поиграл с палочкой на камеру

Пользователи сети с трудом сдерживают восторги
Руслан НОВИКОВ
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Фото: @amurleo_land

Фото: @amurleo_land

Национальный парк Приморья «Земля леопарда» поделился снимками амурского тигра, который играет с веткой. На кадрах опасный хищник похож на драчливого котенка, которому досталась игрушка. Снимки нацпарк опубликовал в Инстаграме.

«А что, если я поиграю с палочкой?!» - подписано фото.

Сотрудники парка добавили, что даже амурскому тигру иногда необходимо немного ребячества, несмотря на статус и репутацию грозного хищника.

Фото: @amurleo_land

Фото: @amurleo_land

В комментариях пользователи в основном умиляются. «Он прямо позирует на камеру»; «Зубная щетка»; «Это он для нас!»; «Ки-и-ися», - пишут приморцы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14