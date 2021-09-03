Грозный приморский хищник прикинулся лапочкой и поиграл с палочкой на камеру

Фото: @amurleo_land
Национальный парк Приморья «Земля леопарда» поделился снимками амурского тигра, который играет с веткой. На кадрах опасный хищник похож на драчливого котенка, которому досталась игрушка. Снимки нацпарк опубликовал в Инстаграме.
«А что, если я поиграю с палочкой?!» - подписано фото.
Сотрудники парка добавили, что даже амурскому тигру иногда необходимо немного ребячества, несмотря на статус и репутацию грозного хищника.
Фото: @amurleo_land
В комментариях пользователи в основном умиляются. «Он прямо позирует на камеру»; «Зубная щетка»; «Это он для нас!»; «Ки-и-ися», - пишут приморцы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14