Космос и «цифра» – приоритет на ближайшие годы

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В четверг, 2 сентября, на Восточном экономическом форуме состоялось торжественное открытие проектов «Космический всеобуч» и управленческого курса Chief Space Officer.

«Космический всеобуч» – это интерактивное тестирование по «космическим» и цифровым темам, а также лекции в онлайн-формате и встречи с отраслевыми экспертами. Каждый участник проходит через 10 вопросов разной сложности, целью которых является не только проверка знаний о космической сфере, но и повышение интереса детей и взрослых к изучению истории космоса. Проект был запущен 1 сентября, однако уже сейчас на него записалось более 500 участников. Участие в нем полностью бесплатное, а ограничений по возрасту нет. Выпускники курса получать возможность бесплатно обучаться по программе Chief Space Officer. Это образовательный управленческий курс, предполагающий возможность выдачи удостоверения о повышении квалификации. Создание этой образовательной программы состоялось благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Главная цель курса – подготовка специалистов, которые понимают, как можно использовать результаты космических разработок в работе компании в эру цифровой экономики.

– Прослушать курс Chief Space Officer могут все желающие. После каждого модуля будет небольшое тестирование на понимание пройденных тем, по итогу сдачи которых уже можно получить сертификат о прохождении курса. В случае если Вам больше 18 лет и есть определенный уровень образования, то после сдачи итогового тестирования слушатель может получить настоящее удостоверение о повышении квалификации. Компании-партнеры очень заинтересованы в будущих специалистах и готовы предлагать им сотрудничество. Полезен курс будет и работникам из различных отраслей, которые не планируют строить карьеру в сфере цифровых и космических технологий. Они смогут общаться с отраслевыми специалистами на одном языке, формировать для них грамотные технические задания, а возможно, даже вносить в них правки, – объяснил советник Губернатора Ростовской области и председатель экспертного совета Центра космических технологий «Арктурус» Антон Алексеев.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Антон Сериков подчеркнул, что проект решит одну из главных проблем страны:

– Мы поддерживаем эту инициативу по нескольким причинам, и главная из них – дефицит кадров в IT-сфере в самом широком понимании этого слова. А когда мы говорим про столь узкое направление как космическая отрасль, то таких специалистов можно пересчитать по пальцам. Если ты не можешь найти достаточное количество профессионалов, то начни готовить их сам – философия, которая идеально подходит под эту ситуацию и отражает экосистему, в которой находятся наши коллеги.

Также Антон Алексеев и директор ФГАНУ «Научно-исследовательский институт «Спецвузавтоматика» Роман Хади представили свою новую разработку Центра «Арктурус» – АркСАТ. Это – образовательный проект по вовлечению региональных технических вузов и научных учреждений в образовательную подготовку по цифровым, инженерным и технологическим компетенциям в интересах решения прикладных научных задач и формирования актуальной научной повестки в космической сфере. В составе проекта – образовательный современный конструктор-спутник, программная среда и методическое сопровождение. Спикеры выразили надежду, что возможность работать с подобными качественными разработками массово привлечет молодых специалистов в сферу космических технологий и позволит достичь нового уровня прикладных решений для технологического лидерства страны.