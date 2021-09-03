FESCO и Третьяковка совместно организуют три проекта во Владивостоке

Культурная жизнь Владивостока становится более яркой с новыми совместными проектами FESCO и Третьяковки. Этой осенью в дальневосточной столице открываются экспозиции «Третьяковка в движении», выставка одной картины в Приморской картинной галерее и запускается магистерская программа по специальности «Музейное дело» в ДВФУ.

В четверг, 2 сентября председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подписали соглашение о сотрудничестве. Запуск трех проектов выстраивает диалог между Третьяковкой и Владивостоком на пути к созданию масштабного культурного центра на сопке Орлиное гнездо.

«Мы надеемся, что совместные проекты FESCO и Третьяковской галереи будет способствовать плодотворному диалогу двух культурных центров России — Москвы и Владивостока. Внося разнообразие в культурный ландшафт Приморья, мы рассчитываем открыть для жителей региона и новые рекреационные, и новые образовательные возможности, а это, в свою очередь, поможет региону стать более устойчивым и в экономическом плане», – отметил Андрей Северилов.

Спецпроект «Третьяковка в движении» уже несколько дней работает во Владивостоке. Павильон государственной галереи пользуется большой популярностью у жителей и гостей города – здесь всегда людно. Совсем скоро помимо экскурсий по восьми залам в мини-Третьяковке запустят серию лекций, семейных мастер-классов и кинопоказов. Расписание можно найти на сайте.

С началом учебного года в ДВФУ запускается другой совместный проект Транспортной группы FESCO и Третьяковской галереи – магистерская программа «Музейное дело». Занятия будут вести преподаватели Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ и специалисты Третьяковской галереи.

Третьим шагом для FESCO и Третьяковской галереи станет выставка одной картины, которая состоится в Приморской картинной галерее в октябре.

Транспортная группа FESCO и входящий в нее Владивостокский морской торговый порт продолжают поддерживать инициативы, направленные на повышение качества жизни и создание новых возможностей для жителей Владивостока. Уже второй год в Приморье проходит конкурс грантовой поддержки "Море возможностей", в рамках которого FESCO финансирует проекты, направленные на повышение качества жизни жителей.

Владивостокский морской торговый порт обращает особое внимание на создание комфортной городской среды для близлежащего Эгершельда: строит спортивные детские площадки, закупает музыкальные инструменты для Дома детства и юношества им. Крыгина, а два дня назад презентовали новый учебный класс для школьников 39 районной школы. Так транспортная группа реализует свою социальную ответственность и создает комфортное пространство для жизни приморцев.