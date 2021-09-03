Систему теплоснабжения Владивостока модернизируют

Стороны подписали трехстороннее соглашение Фото: Администрация Владивостока

На полях шестого Восточного экономического форума три стороны пришли к решению модернизировать тепловые сети Владивостока. Соответствующее соглашение подписали глава города Константин Шестаков, председатель правительства Приморья Вера Щербина и глава ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин. Об этом сообщила администрация города.

Уровень износа сетей во Владивостоке сегодня составляет 80 %. В городе проводятся регулярные капитальные ремонты и замены теплотрасс, однако этого недостаточно. Меры поддержки теплоснабжения необходимы, чтобы система функционировала эффективно. Ряд тепловых сетей передадут в концессию частным компаниям для оптимизации.

«На сегодняшний день тепловые сети во Владивостоке нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, для муниципалитета это неподъемная сумма. Благодаря заключенному соглашению, у нас появится возможность исправить эту ситуацию и вывести качество предоставляемых коммунальных услуг на новый уровень», - отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

Ранее администрация рассматривала и другие сценарии, например, льготное кредитование по госпрограмме, привлечение инвесторов.

За этот год будут отремонтированы 3,7 километра трубопровода на 17 улицах. Из-за недостатка финансирования капитальный ремонт производится лишь на самых проблемных сетях. Капитальная модернизация сетей стоила бы 17 миллиардов рублей. Более того, такое радикальное решение зависит не только от денег: по подсчетам ВПЭС, полноценный ремонт занял бы 10 лет даже с наличием таких средств.

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