Новые инструменты поддержки малого бизнеса обсудили на ВЭФ-2021 с участием главы Владивостока

Константин Шестаков. Фото: Андрей Михайлов

«Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока» обсудили на одной из площадок Восточного экономического форума. В этой дискуссии принял участие и новый мэр Владивостока Константин Шестаков. Он поделился опытом поддержки бизнеса в городе, а также обозначил основные проблемы.

В своем выступлении он предложил новый формат работы городских властей с Федеральной налоговой службой.

«Для грамотного принятия решений нам нужны достоверные данные и глубокий анализ развития отраслей, - подчеркнул Константин Шестаков. - Полные данные есть, к примеру, у налоговой службы, но нам они необходимы в обобщенном виде. Нынешняя правовая база не позволяет нам их получать, что мы и предлагаем пересмотреть».

Кроме того он предложил усовершенствовать законодательство в области утверждения схем нестационарных торговых объектов, а также налогов, которые идут в местный бюджет.

В свою очередь руководитель АО «Федеральная корпорация МСП» Александр Исаевич сообщил, что в ближайшей перспективе налоговая служба планирует открыть основные обобщенные данные по развитию бизнеса для свободного доступа.

Участники дискуссии предположили, что власти должны сами приходить к предпринимателям, услуга по поддержке бизнеса может восприниматься примерно как банковские услуги, когда продавцы кредитов сами находят клиентов и постоянно им звонят с предложениями продуктов. В такой работе важно заимствовать опыт других стран, городов и регионов.

Отметим, что помимо Константина Шестакова в сессии также приняли участие представители «ОПОРЫ РОССИИ», Минвостокразвития, ВЭБ.РФ, Корпорации развития малого и среднего бизнеса, Ассоциации местных производителей провинции Хэйлунцзян (КНР) и др.