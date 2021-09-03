Арсеньев станет «почетным жителем» улицы Дальнего Востока

Приморский павильон вновь будет в форме ракушки. Фото: Игорь НОВИКОВ

Тематические выставки всех регионов ДФО по традиции откроются в дни Восточного экономического форума во Владивостоке на острове Русский.

- Мы совместно с дальневосточными субъектами проводим выставку «Улица Дальнего Востока», на которой будут представлены культурные особенности, природные богатства и инвестиционные проекты территорий,- отметил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Основной павильон будет в форме ракушки и разделен на терминалы. С помощью интерактивных инсталляций создается единый маршрут, который позволит посетителю подробно ознакомиться с Приморским краем. Публике будут наглядно представлены транспортно-логистические и строительные проекты. В шоуруме «Made in Primorye» можно будет оценить и приобрести сувениры, мед, конфеты и дизайнерскую одежду местных производителей.

С культурным наследием Приморья гости смогут познакомиться с легендами Удэгейской народности. Посетителям предложат мультимедийную презентацию и фильмы о знаменитом путешественнике Владимире Арсеньеве, посвященные 150-летию знаменитого исследователя Дальнего Востока.

Рядом с основным павильоном также возводится сцена, на которой пройдут выступления приморских музыкальных коллективов. С 20.00 до 22.00 она будет превращаться в кинотеатр, где будут демонстрировать короткометражные фильмы, снятые в регионе.

- Работа по популяризации Приморского края как туристического направления, как территории, комфортной для ведения бизнеса, ведется на регулярной основе. Но такие мероприятия, как Восточный экономический форум, дают нам возможность представить регион во всей красе – ярко, масштабно, поэтому мы и получаем такой мощный «выхлоп» – в виде инвестиций в регион, новых предприятий, рабочих мест, социально значимых проектов и постоянно растущего потока туристов. Рассчитываем, что и в этом году ВЭФ станет яркой визитной карточкой Приморья, – отметил губернатор Олег Кожемяко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дни якутского кино пройдут в рамках культурной программы ВЭФ в Приморье. Фильмы одного их самых колоритных и загадочных регионов России покажут в период с 1 по 3 сентября. Якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике создается по 8-10 кинокартин в год, только за последние 10 лет выпущено 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров.

31 августа в 18.00 в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького состоится встреча, посвященная якутскому кино, с режиссером Никитой Аржаковым и председателем Союза кинематографистов Республики Саха, художественным руководителем кинокомпании «Сахафильм» Алексеем Романовым.

С 1 по 3 сентября в кинотеатре «Уссури» во Владивостоке пройдут кинопоказы. Так, 1 сентября покажут исторический фильм «Тыгын Дархан», 2 сентября – комедии «Поспешивший» и «Агент Мамбо», 3 сентября – мелодраму «Потанцуй со мной» и военную драму «Рядовой Чээрин».

Все фильмы программы «Дни якутского кино» будут показаны бесплатно, при условии предварительной брони места в кассе кинотеатра «Уссури».

КОНКРЕТНО

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября – жителям Владивостока. 7 сентября пройдет социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.