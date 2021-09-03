«Небо Венеции» увидят в Приморье

Ведуты переносят зрителя в старинную Венецию. Фото: сайт primgallery.com

В дни работы ВЭФ-2021 вниманию участников форума и всех желающих будет представлена выставка «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло», организованная Приморской картинной галереей. Ведуты - уникальное явление венецианской живописи, которое относится к картинам, изображающим повседневный городской пейзаж. Для жанра характерна тщательная детализация, полная идентичность натуре и узнаваемость городского ландшафта.

Произведения из этого собрания впервые совершают беспрецедентное путешествие в тысячи километров, пересекая весь евразийский континент, чтобы прибыть во Владивосток.

- Отобранные для выставки картины, относящиеся к жанру ведуты, можно уподобить своеобразным фотографиям, созданным задолго до изобретения этой технологии. Это удивительно точные изображения реальности, выполненные с помощью техники камеры-обскуры. Однако эти произведения обладают не только большой художественной ценностью. В последние годы они также сыграли важную роль в изучении уровня моря в Венеции и в решении самой большой проблемы, с которой сегодня сталкивается лагуна, – последствий феномена «высокой воды»,- рассказали в Приморской картинной галерее. - Искренне надеемся, что знакомство с блестящими образцами венецианской живописи XVIII века станет не только открытием нового культурного явления, но и пробудит в зрителях желание лично посетить изображенные места.

КОНКРЕТНО

Выставка работает с 3 сентября по 7 ноября 2021 года в залах Приморской картинной галереи по адресу: Владивосток, Алеутская,12. Возрастное ограничение: 6+.