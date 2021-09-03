Международный театральный фестиваль состоится в Приморье

История любви по-индийски откроет фестиваль. Фото: Елена Кищик

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в Приморье с 24 сентября по 9 октября. В программе – девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра и Приморская краевая филармония.

- Я очень надеюсь, что наш фестиваль станет подарком и для Владивостока, и для Приморья, и для Дальнего Востока в целом, что он займет достойное место на театральной карте нашей страны. Я очень в это верю и очень жду вас на фестивале. До скорой встречи, – заявил народный артист России Евгений Миронов, записавший видео, в котором обратился к жителям края и рассказал о том, что их ждет во время мероприятия.

Фестиваль откроется спектаклем от японского режиссера с мировым именем – Сатоси Мияги. Он представит сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Для постановки избрана поэма «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти.

- Мероприятие пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Идея масштабного проекта была поддержана президентом России Владимиром Путиным,- рассказала заместитель председателя регионального правительства – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.