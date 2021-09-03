В Приморском крае построят новый порт в бухте Суходол за 180 миллиардов рублей

Первый шаг — постройка угольного терминала, что обойдется в 62 миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

В Приморском крае были выделены средства для постройки нового порта в бухте Суходол. Общая сумма инвестиций составила 180 миллиардов рублей, однако, выделена пока только часть из них.

Объект назвали «Новый порт Владивостока», который будет выполнять несколько функций одновременно. Но это в будущем. Первый шаг — постройка угольного терминала, что обойдется около 60 миллиардов рублей. Затем до 2030 года объект дополнят несколькими терминалами по работе с удобрениями и другими грузами.

— Проект даст возможность работать с постоянно растущими грузопотоками. И, конечно, сохранить за Владивостоком статус главного контейнерного порта России, — сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Решение о постройке порта Суходоле было принято на ВЭФ, сегодня, 3 сентября. «Новый порт Владивостока» будет иметь мощность около 70 миллионов тонн.

— Мы разрабатывали эту идею не один год. Команда проделала огромную работу. Суходол станет крупнейшим хабом, — сказал гендиректор АО «Центр портовой инфраструктуры» Евгений Прилепин.

Инвесторы рассчитывают, что порт поспособствует социальному и экономическому развитию Дальнего Востока. Также появятся более 5 тысяч рабочих мест.

Президент Владимир Путин в рамках ВЭФ неоднократно заявлял, что развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России. Планируется увеличить производство «зеленого» водорода, аммиака, спрос на которые сейчас повышен в Японии и Китае, увеличить объемы строительства более, чем в полтора раза, заняться вопросами экологии.

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