Солнечная энергия и новые города: что изменится в сфере ЖКХ в Приморском крае

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В пятницу, 3 сентября, на полях VI Восточного экономического форума состоялось подписание соглашений о намерениях развивать сферу ЖКХ в Приморском крае.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко рассказала о принятых решениях:

- Соглашений, касающихся развития энергетики и ЖКХ, подписано четыре. Прежде всего, это намерение, совместно с компанией «РусГидро», развивать электросетевой комплекс Приморского края. Конечно, вы помните, как пострадал край после ледяного дождя, когда взгляды Правительства РФ и федеральных компаний были прикованы к тем проблемам, которые из года в год существовали: ветхости сетей, недостатку средств на вырубку просек. Благодаря соглашениям будет обновление инфраструктуры, появятся новые мощности, которые дадут возможность строить новые города и новые жилые комплексы. Нас ждет консолидация электросетевого комплекса под эгидой компании, которая сможет должным образом это хозяйство содержать и приумножать.

Также зампред правительства поделилась, что в планах модернизация теплосетевого комплекса и котельных. Компания «РусГидро» и ее дочернее предприятие ДГК рассматривают возможность взять теплосетевой комплекс в концессию.

- Все жители Владивостока отлично знают, что такое сидеть без горячего водоснабжения весь летний период. Это происходит из-за жуткой изношенности и ветхости сетей, требуются многомиллиардные вложения в это хозяйство. Сейчас мы будем готовить технические решения, и пересматривать систему теплоснабжения Владивостока. Важно подумать и о финансовой модели – той плате, которую необходимо будет выделять из бюджета города или края, чтобы частично компенсировать затраты концессионеров. Все это мы должны обдумать до апреля, ведь необходимо будет готовить сети к следующему отопительному сезону, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Зампред отметила, что на полях форума прошло немало встреч и сессий, посвященных развитию сферы ЖКХ и энергетики.

- Безуглеродная энергетика – это наше будущее. Скажу, что Приморский край здесь действительно взял курс на энергоэффективность. Сейчас мы рассматриваем внедрение таких технологий как получение электричества от солнечного света, ведь Приморье входит в топ-3 регионов по инсоляции. Мы хотим внедрить эту технологию для потребления такой энергии на нужды предприятий. Например «Приморский Водоканал» потребляет огромное количество электричества для работы насосного оборудования. Конечно, в дневное время актуально будет использовать энергию солнца, – уверена Елена Пархоменко.

Отдельной темой стоит экология. С 2022 года Министерство природных ресурсов будет существенно менять подход к экологическим сборам, и требовать от товаропроизводителей утилизации тех отходов, которые сейчас идут на захоронение.

- Также, мы рассмотрели целый блок вопросов, связанных с твердыми коммунальными отходами. Проблема Приморского края, как и многих других регионов Дальнего Востока – низкая плотность населения, отсутствие инфраструктуры, удаленность рынков сбыта нашего вторичного сырья. Ту же стеклотару приходится отправлять в Новосибирск или Челябинск. Важно понимать, что будет дальше, прорабатывать национальный проект у нас в регионе, – подчеркнула зампред.

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