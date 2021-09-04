Разгром от Японии в Цусимском проливе увековечили во Владивостоке памятным знаком

Открыт памятный знак в честь моряков, погибших в сражении в Цусимском проливе. Фото: Анастасия Котлярова

Памятный знак в честь моряков, погибших в сражении в Цусимском проливе 27 мая 1905 года, открыли 4 сентября во Владивостоке рядом с 30-м причалом. Здесь же разбили и небольшой сквер. Подобные памятные знаки установлены в Кронштадте и Санкт-Петербурге, а также в префектуре Симанэ на острове Хонсю.

Инициатором установки знака стал Александр Корытко, известный во Владивостоке предприниматель, занимающийся морскими пассажирскими перевозками.

«Мы собирали этот памятник по крупицам и место его установки выбрано не случайно. Низкий поклон погибшим морякам и спасибо всем – правительству Приморского края, администрации города, Тихоокеанскому флоту, «Опоре России» за вклад в создании памятного места. Уверен, этот сквер будет точкой притяжения, где будут собираться люди и чтить память моряков, погибших 27 мая 1905 года», – сказал Александр Корытко.

Знак поставили недалеко от 30 причала. Фото: Анастасия Котлярова

Для справки:

27 – 28 мая 1905 года произошло Цусимское морское сражение. Это морское сражение стало последней решающей битвой Русско-японской войны и одной из самых трагичных страниц в русской военной летописи. Русская 2-я эскадра Тихоокеанского флота потерпела поражение от Императорского флота Японии. Русская эскадра была уничтожена, русский флот потерял боевое ядро, погибло и утонуло более 5 тысяч человек.

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