Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток4 сентября 2021 10:22

Фура завалилась на трассе под Большим Камнем

Движение затруднено, транспорту приходится выезжать на встречную полосу
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Грузовик перевернулся на трассе Артем – Находка в районе села Царевка. Как сообщают очевидцы, фура перекрыла большую часть дороги, проезд затруднен. Приходится выезжать на встречную полосу.

О пострадавших не сообщается. Судя по комментариям в соцсетях, медпомощь никому не понадобилась. Водитель находится рядом с грузовиком.

Просим водителей быть внимательней за рулем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14