Фура завалилась на трассе под Большим Камнем

Фото: предоставлено очевидцем

Грузовик перевернулся на трассе Артем – Находка в районе села Царевка. Как сообщают очевидцы, фура перекрыла большую часть дороги, проезд затруднен. Приходится выезжать на встречную полосу.

О пострадавших не сообщается. Судя по комментариям в соцсетях, медпомощь никому не понадобилась. Водитель находится рядом с грузовиком.

Просим водителей быть внимательней за рулем.

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