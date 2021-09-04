На следующий ВЭФ во Владивосток может зайти парусник «Мир»

Учебное парусное судно должно зайти во Владивосток в следующем году. Фото: rosmorport.ru.

Не успел еще закончиться VI Восточный экономический форум во Владивостоке, как уже появились планы на следующий. Так, в 2022 году в столицу Приморья в сентябре может зайти парусник «Мир», приписанный к Санкт-Петербургу. Кругосветное путешествие учебного судна поддержит Росконгресс, общество «Знание» и «Газпром-Медиа Холдинг». Соответствующие соглашения были подписаны 3 и 4 сентября.

На полях ВЭФ-2021 Росконгресс договорился о сотрудничестве с крупнейшей медиакомпанией в России. Речь идет о взаимодействии и продвижении в рамках кругосветного плавания парусника «Мир» в 2022–2023 годах. А также поддержке других всероссийских и международных совместных проектов морской и парусной тематик. Соглашение подписали заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов и заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Светлана Фефилова.

Заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов. Фото: Милана СОКОЛ

В завершающий день ВЭФ во Владивостоке было подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве между Росконгрессом и обществом «Знание». Которое также предполагает популяризацию и поддержку кругосветной экспедиции судна. Подписи под документом поставили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Фото: Милана СОКОЛ

Как отметили специалисты Росконгресса, кругосветное плавание парусника «Мир» начнется в июне 2022 года в дни проведения Петербургского международного экономического форума и будет приурочено к празднованию в 2023 году Всемирного дня моря и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция пройдет под эгидой мира и доброй воли, она призвана укрепить международный авторитет и престиж России как морской державы, поднять статусность морских профессий среди молодежи и способствовать поддержанию дружеских отношений между странами.

– Наши договоренности предполагают разработку и реализацию различных мероприятий. Один из главных пунктов соглашения – совместное медийное продвижение кругосветного плавания учебного парусника «Мир». Символично, что документ подписывается именно на Восточном экономическом форуме, так как планируется, что парусник «Мир» зайдет во Владивосток во время проведения ВЭФ-2022, – поделился заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Росконгресс заключил дополнительное соглашение с обществом «Знание». Фото: Милана СОКОЛ

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