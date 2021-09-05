Первые выходные сентября радуют приморцев теплом

Температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +21°C Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 5 сентября, Приморский край окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают выходной без дождей, однако утром в крае местами туманно. Ветер возьмет направление с юга, а воздух сегодня прогреется до 28 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменная облачность. Утром ветер слабый, во второй половине – умеренный. По данным метеорологов, температура воздуха здесь сегодня до 25 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске также переменно облачно, без осадков, ветер слабый до умеренного, а вот температура ненамного, но выше – до 28 градусов жары.

В Находке ситуация с погодой не сильно отличается – без осадков, ветер умеренный и температура воздуха +26...+28°C.

По данным портала, температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +21°C.

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