Дружба народов: гражданин Мали и девушка из Приморья нашли точки соприкосновения

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Неприятный случай произошел на ВЭФ с одним из волонтеров форума. Иностранный гость оставил в общественном транспорте своей мобильный телефон и обнаружил это только тогда, когда уже вышел из автобуса на остановку. Помогла найти гаджет девушка из Приморья. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Добрыми делами славен человек – обычно именно этому учат детей на классных часах в школе. Для Анастасии Цуриковой они, видимо, не прошли даром. Сотрудница пресс-службы УМВД Приморского края участвовала в VI Восточном экономическом форуме. На подъезде к кампусу острова Русский к девушке подошел иностранец, который кое-как изъяснялся на ломанном русском. Из его слов Анастасии все же удалось выяснить, что случилось у парня.

Как выяснилось позже, гражданин Республики Мали Моуктар Сиссоко, студент юридической школы ДВФУ, волонтерил на ВЭФ и приехал к кампусу на маршрутном автобусе. Там же он оставил и свой мобильный телефон. Пропажу мужчина заметил только тогда, когда покинул транспорт. Моуктар решил наудачу обратиться к первому попавшемуся человеку, и фортуна ему улыбнулась.

Анастасия, конечно же, не растерялась, организовала служебный автомобиль и вместе с иностранцем отправилась на поиски гаджета. Уже на конечной остановке «делегация» приступила к осмотру автобусов. Так, они осмотрели шесть автомобилей и в итоге нашли мобильный телефона Моуктара, а после – также на служебном автомобиле вернулись в кампус.

Гражданин Республики Мали от всей души поблагодарил за оперативность и отзывчивость девушку из полиции, не оставившую его без помощи в трудной ситуации.

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