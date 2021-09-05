Оперативные данные по заболеваемости Covid-19 в Приморье на воскресенье, 5 сентября

В Приморье продолжается вакцинация населения Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки количество заразившихся ковидом в Приморье уменьшилось. По данным регионального оперативного штаба на воскресенье, 5 сентября, в регионе заразились опасной болезнью 228 человек. В сравнении с последними данными, это на три человека меньше. Всего же с начала пандемии выявлено 63 438 случаев заражения.

Справиться с недугом удалось 239 приморцам. Всего же болезнь победили 56 726 человек. К сожалению, есть и печальные цифры: за сутки от инфекции скончались пять человек. Всего вирус забрал 1 063 жителя края.

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