ГАИ Приморья сделала важное заявление для тех, кто собрался отдыхать на остров Русский

Сотрудники ГИБДД просят обращать внимание на знаки Фото: Олег Укладов

ГАИ Приморья рассказала гостям выставки «Улица Дальнего Востока» о том, где припарковать свой автомобиль.

Так, по данным ведомства, в период с 5 по 7 сентября посетителям выставки, прибывшим на личных авто, предлагают воспользоваться оборудованными парковочными площадками. Расположены они вдоль университетского проспекта, а также с правой стороны от основной дороги, ведущей на Форт Поспелова.

Схема парковки на период с 5 по 7 сентября

Между тем, сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что вдоль дороги, ведущей на Канал, парковаться нельзя. Кроме того, водителям механических транспортных средств категорически запрещается использовать велосипедную дорожку для движения, остановки или стоянки.

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